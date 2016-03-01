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محافظ القليوبية يقدم واجب لعزاء لأسرة الشهيد مفرح إبراهيم ويطلق إسمه على إحدى المدارس

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محافظ القليوبية يقدم واجب لعزاء لأسرة الشهيد مفرح إبراهيم ويطلق إسمه على إحدى المدارس محافظ القليوبية يقدم واجب لعزاء لأسرة الشهيد مفرح إبراهيم ويطلق إسمه على إحدى المدارس
قدم اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، واجب العزاء لأسرة الشهيد مفرح إبراهيم شهيد الشرطة والذى لقى ربه خلال مشاركته فى حملة لضبط بعض العناصر الإجرامية بمنطقة سرياقوس بالخانكة.

رافق المحافظ لتأدية واجب العزاء نجوى العشيرى رئيس مدينة الخانكة وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة ونواب مجلس الشعب.

وقرر المحافظ إطلاق إسم الشهيد على احدى المدارس بالمدينة تقديرًا لواجبه الوطنى متمنيا لأسرته الصبر والسلوان وأن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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