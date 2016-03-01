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تأجيل محاكمة 23 متهما بقضية أنصار الشريعة لـ 16 مارس لاتخاذ أجراءات الرد

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تأجيل محاكمة 23 متهما بقضية أنصار الشريعة لـ 16 مارس لاتخاذ أجراءات الرد تأجيل محاكمة 23 متهما بقضية أنصار الشريعة لـ 16 مارس لاتخاذ أجراءات الرد
أجلت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان والمنعقدة بمحكمة أكاديمية الشرطة محاكمة 23 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "كتائب أنصار الشريعة"، لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات عدائية ضد الدولة، لجلسة 16 مارس لاتخاذ أجراءات الرد المقدم من الدفاع.

وطلب دفاع المتهمين لقاء موكليهم للوقوف على طلب الرد المقدم من الدفاع بجلسة اليوم، ودخل المحامين قفص الاتهام للتشاور مع المتهمين فى طلب لرد المقدم ضد قاضى المحاكمة، بعد طلب الدفاع رد القاضى.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر فى مطلع أغسطس العام الماضى، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

- محامى بقضية انصار الشريعة: المتهمون وافقوا بالإجماع على طلب رد القاضى

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مصر 365

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