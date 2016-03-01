النيابة توجه للفنانة "مريهان حسين" تهمة التعدى على موظف

وجهت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب، للفنانة مريهان حسين، اليوم الثلاثاء، تهمة التعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته بتهمة السب والقذف، وقيادة سيارة تحت تأثير السكر، وذلك بعد أن تم القبض عليها فجرا اليوم.

وأكد مصدر لـ"اليوم السابع" أن الفنانة تم توقيفها خلال كمين أمنى بمنطقة الهرم، بعد الاشتباه فى أنها تقود سيارتها الشخصية فى حالة سكر، وتم تحرير محضر لها بالواقعة وإحالتها للنيابة التى باشرت التحقيقات.

النيابة تستمع لضباط "كمين الهرم" فى واقعة ضبط الفنانة مريهان حسين

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- بالفيديو..لحظة القبض على الفنانة مريهان حسين واشتباكها مع ضباط كمين الهرم

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- التحقيق مع الفنانة مريهان حسين بتهمة القيادة فى حالة سكر

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