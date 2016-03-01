تأجيل محاكمة 16 متهمًا بقضية خلية المتفجرات لـ9 إبريل للنطق بالحكم

أجلت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، والمنعقدة بمحكمة أكاديمية الشرطة أولى جلسات محاكمة 16 متهمًا بـ”خلية المتفجرات”، لجلسة 9 إبريل للنطق بالحكم.

وأسندت النيابة للمتهمين تولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن تولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وذلك تنفيذًا لأغراض تلك الجماعة التى تتطلع لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها الجماعة فى تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

- الدائرة 11 إرهاب تنظر أولى جلسات قضية خلية المتفجرات