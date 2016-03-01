ضبط 8 أطنان زيت طعام مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من زيت الطعام التموينى المدعم إلى السوق السوداء بالمحافظة لبيعه للمواطنين بأسعار باهظة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا بتمكن ضباط قسم مباحث التموين من ضبط سيارة قيادة أحمد.س.ق 31 سنة سائق ومقيم بمحافظة أسوان محملة بـ8388 زجاجة زيت طعام مدعمة خاصة بوزارة التموين والمحظور بيعه خارج البطاقات التموينية بإجمالى وزن 8 أطنان و388 كيلو، لبيعه فى السوق السوداء.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 8856 لسنة 2016 جنح مركز شرطة الفيوم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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