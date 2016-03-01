ضبط عاطل انتحل صفة مفتش تموين وتحصل على أموال من أصحاب المحال بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، من ضبط عاطل انتحل صفة مفتش تموين، وقام بالمرور على محلات البقالة وتحصل على مبالغ مالية من أصحابها، بحجة وجود مخالفات لديهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بورود بلاغ من أهالى قرية منشأة طنطاوى بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، بالاشتباه فى شخص متواجد بالقرية، يدعى أنه مفتش تموين، ويمر على محلات البقالة، ويفتشها.

وبفحص المشتبه فيه، تبين أنه يدعى "خالد ر ع" 21 عاما، عاطل، مقيم بشارع ناصر ببندر سنورس وتبين قيامه بانتحال صفة مفتش تموين وأنه لا يحمل إثبات شخصية.

وبسؤال "محمد.س"، 38 عاما، صاحب محل بقالة، أكد أنه انتحل صفة مفتش تموين، وقام بفحص البضائع الخاصة به، وأوهمه بوجود مخالفات تموينية لديه، وتحصل منه على مبلغ 640 جنيها، مقابل عدم اتخاذ إجراءات نحو مخالفاته، وتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 6867 لسنة 2016 إدارى مركز سنورس وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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