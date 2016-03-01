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السفير السعودى بالفلبين: مقتل المسلح المعتدى على الشيخ عائض القرنى

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السفير السعودى بالفلبين: مقتل المسلح المعتدى على الشيخ عائض القرنى السفير السعودى بالفلبين: مقتل المسلح المعتدى على الشيخ عائض القرنى
ذكرت مواقع إخبارية سعودية نقلا عن السفير السعودى بالفلبين عبدالله البصيرى، قوله، أنه أثناء قيام الداعية عائض القرنى بإلقاء محاضرة فى مدينة زامبوانجا الفلبينية بحضور أكثر من عشر آلاف شخص وبدعوة من إحدى الجمعيات الخيرية، أطلق مجهول النار أثناء ركوب الشيخ عائض السيارة.

وأوضح السفير السعودى فى الفلبين، أن الجانى أطلق 3 طلقات أصابت إحداها يد الشيخ فيما قتل رجال الأمن الجانى، وألقوا القبض على مرافقه ولم يصب أحد من مرافقى الشيخ كما أذيع".


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