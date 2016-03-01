السفير السعودى بالفلبين: مقتل المسلح المعتدى على الشيخ عائض القرنى

ذكرت مواقع إخبارية سعودية نقلا عن السفير السعودى بالفلبين عبدالله البصيرى، قوله، أنه أثناء قيام الداعية عائض القرنى بإلقاء محاضرة فى مدينة زامبوانجا الفلبينية بحضور أكثر من عشر آلاف شخص وبدعوة من إحدى الجمعيات الخيرية، أطلق مجهول النار أثناء ركوب الشيخ عائض السيارة.

وأوضح السفير السعودى فى الفلبين، أن الجانى أطلق 3 طلقات أصابت إحداها يد الشيخ فيما قتل رجال الأمن الجانى، وألقوا القبض على مرافقه ولم يصب أحد من مرافقى الشيخ كما أذيع".

خروج الداعية عائض القرنى من المستشفى بعد تعرضه لمحاولة اغتيال فى الفلبين

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إصابة الشيخ عائض القرنى ومقتل عدد من مرافقيه بإطلاق نار فى الفلبين