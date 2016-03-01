السبسى يستقبل الأمين العام للجامعة العربية ورئيس وزراء قطر بقصر قرطاح

>التقى الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية حيث بحثا القضايا العربية الراهنة وسبل تعزيز الوئام العربى.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أن العربى أعرب عن تقديره للمسار الإنتقالى التونسى المبنى على التوافق، وأشار العربى إلى التكريم الذى أقامته الجامعة العربية للرباعى الراعى للحوار الوطنى مؤخرا بالقاهرة.

كما بحث السبسى مع رئيس مجلس الوزراء القطرى الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، بقصر قرطاج، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول - أيضا - الزيارة المرتقبة التى سيقوم بها السبسى إلى قطر.