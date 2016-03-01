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روسيا تنشر طائرات بدون طيار ومحطتى رادار لمراقبة الهدنة فى سوريا

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روسيا تنشر طائرات بدون طيار ومحطتى رادار لمراقبة الهدنة فى سوريا روسيا تنشر طائرات بدون طيار ومحطتى رادار لمراقبة الهدنة فى سوريا

>أعلنت وزارة الدفاع الروسية نشر المزيد من الطائرات بدون طيار ومحطتى رادار فى قاعدة "حميميم" بريف اللاذقية فى سوريا لمراقبة الوضع الميدانى " الهدنة" بشكل تام.

وذكرت الوزارة، فى بيان صادر عنها وأوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم الثلاثاء، إن "القوات المسلحة الروسية أنشأت منظومة استطلاع فى سوريا تسمح برصد التطورات فى منطقة النزاع بالكامل، مشيرة إلى أنه من أجل تكثيف الرقابة يتم الاعتماد على طائرات بدون طيار ومجموعات أقمار صناعية ووسائل تقنية أخرى للاستطلاع".

وأضافت الوزارة أن "الرقابة على المجال الجوى السورى تنفذ بواسطة الرادارات التابعة لمنظومات الدفاع الجوى الروسية فى "حميميم" والدفاع الجوى السوري، وطائرات الاستطلاع التابعة لمجموعة الطائرات الروسية فى سوريا".
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