المرصد السورى: قصف متبادل بين النظام والمعارضة فى درعا وسقوط مصابين

>أفاد ناشطون سوريون بسقوط عشرات المصابين جراء قصف متبادل بين القوات الحكومية والمعارضة فى مدينة درعا.

وأوضح المرصد السورى لحقوق الإنسان (مقره بريطانيا) - حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) - أن قوات النظام أطلقت عدة قذائف على أحياء طريق السد ودرعا البلد وقصفت مناطق فى مخيم درعا.

وأشار المرصد إلى أن فصائل إسلامية معارضة أطلقت قذائف على مناطق فى حيى السبيل والمطار الخاضعتين لسيطرة النظام بالمدينة؛ ما أدى لسقوط عدد من الجرحى.

ولا تزال الهدنة، التى قدمتها روسيا والولايات المتحدة لوقف الأعمال العدائية فى سوريا، هشة وسط ورود تقارير بخروقات لها فى أجزاء مختلفة داخل البلاد.

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