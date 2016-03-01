"الجمعية المصرية لجراحة التجميل" يناقش تقنية تطعيم الدهون ونقل العضلات

انطلق اليوم المؤتمر السنوى الرابع والستون للجمعية المصرية لجراحة التجميل "ASPRS"، المنعقد فى أحد فنادق خلال الفترة من 1 - 4 مارس 2016.

ويناقش المؤتمر التطورات الحديثة فى جراحات التجميل، ويركز على تقنية تطعيم الدهون وجراحات تجميل الأنف باستخدام الكمبيوتر، وتقنية أخذ أجزاء من الجلد لتطعيم الأنف، وتجميل التشوه جراحيا، وتقنية نقل العضلات من الجسم لتجميل شكل الوجه مع إخفاء التجاعيد.. ويتم تنظيم المؤتمر بالتعاون مع الجمعية الدولية لجراحات التجميل (ISAPS) وفريق من العلماء بجميع أنحاء العالم.

ويتضمن المؤتمر حلقات نقاشية وندوات ومحاضرات رئيسية بهدف حل الخلافات والتحديات فى مجال جراحة التجميل عن طريق تبادل الخبرات والآراء، فى محاولة لردم الفجوة بين النظرية والتطبيق، مع علاج الحالات الحرجة بأحدث التقنيات.

غدًا.. انطلاق فعاليات المؤتمر السنوى للجمعية المصرية العربية للتغذية العلاجية