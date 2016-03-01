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نقابة الأطباء: إغلاق العيادات الخاصة تنفيذا لقرارات العمومية الطارئة 19 مارس

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نقابة الأطباء: إغلاق العيادات الخاصة تنفيذا لقرارات العمومية الطارئة 19 مارس نقابة الأطباء: إغلاق العيادات الخاصة تنفيذا لقرارات العمومية الطارئة 19 مارس
أكدت نقابة الأطباء، أنه سيتم غلق العيادات الخاصة فقط يوم 19 مارس الجارى، وذلك تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية الطارئة للأطباء، لافته إلى أن العيادات الخارجية بجميع المستشفيات الحكومية تعمل بكامل طاقتها دون انقطاع، فى إطار حملة العلاج المجانى التى أطلقتها النقابة يوم 27 فبراير الماضى.

وأشارت النقابة، خلال بيان أصدرته، إلى أن قرارات الجمعية العمومية لم تطرق إلى إغلاق العيادات الخارجية بالمستشفيات.

ويأتى ذلك بالتزامن مع دخول تطبيق الأطباء لقرار الجمعية العمومية الطارئة، الخاص بتطبيق العلاج المجانى بالمستشفيات الحكومية، ودخوله فى رابع أيامه.

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