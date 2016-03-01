بالصور..خالد يوسف ومصطفى بكرى يستقبلان أعضاء تمرد لسحب الثقة من عكاشة

التقى، اليوم الثلاثاء، وفد من دائرة طلخا ونبروه، بمحافظة الدقهلية، مصطفى بكرى، وخالد يوسف عضوى مجلس النواب، بمقر المجلس بالقاهرة، لتقديم الدفعة الأولى من استمارات تمرد، لسحب الثقة من توفيق عكاشة، نائب دائرة طلخا ونبروه، لعلى عبد العال رئيس مجلس النواب.

وقال محمد مصطفى، أحد منسقى حملة تمرد بقرية الطويلة، وأحد أعضاء الوفد، إن أعضاء الوفد التقوا مصطفى بكرى وخالد يوسف عضوى مجلس النواب، والتقينا وكيل مجلس النواب، لمعرفة قانونية الحملة وكيفية التعامل مع المجلس بشكل رسمى، لتحقيق هدفنا وهو إسقاط عضوية توفيق عكاشة.

وأضاف "مصطفى" فى تصريخ خاص لـ"اليوم السابع"، أن خالد يوسف ومصطفى بكرى طلبا من أعضاء الحملة المواصلة فى العمل وبذل جهد، لتجميع أكبر عدد من الأصوات.

وأكد منسق حملة تمرد بقرية كفر الطويلة بمركز طلخا، بالدقهلية، "أن وكيل المجلس استلم الدفعة الأولى من الاستمارات، وأدخلها فى مضبطة الشئون القانونية، للتحقيق مع عكاشة حيالها، والنظر فيها والمجلس بانتظار استقبال باقى الاستمارات.

يذكر أن حملة غضب شعبية واسعة، كانت قد قامت ضد توفيق عكاشة، نائب دائرة طلخا ونبروه، بالدقهلية، عقب لقائه سفير الكيان الصهيونى بالقاهرة وتناولهما العشاء معا بمنزله.

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