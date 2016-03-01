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التقرير الطبى لميريهان حسين يؤكد تعاطيها كحول أثناء اقتحامها كمين بالسيارة

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التقرير الطبى لميريهان حسين يؤكد تعاطيها كحول أثناء اقتحامها كمين بالسيارة التقرير الطبى لميريهان حسين يؤكد تعاطيها كحول أثناء اقتحامها كمين بالسيارة
أفاد مصدر أمنى أن التقرير الطبى للفنانة ميريهان حسين التى اقتحمت كمين شرطة وضربت ضابط أكد تعاطيها للمواد الكحولية، وتبين إيجابية العينة التى تم أخذها منها.

وكان مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، صرح أنه أثناء قيام القوة الأمنية المعينة بخدمة ارتكاز القول الأمنى بطريق المنصورية دائرة قسم شرطة الأهرام، باستيقاف إحدى السيارات الملاكى رفضت قائدة السيارة التوقف وتخطت الكمين مسرعة واصطدمت بحواجزالإرتكاز البلاستيكية، مما نتج عنه سقوط أحد ضابط قوة الكمين أرضاً، وتمكنت القوات من استيقاف السيارة باستخدام السدادات الحديدية.

وتبين أن السيارة قيادة مريهان حسين محمد بسيونى، وأثناء ضبطها قامت بالتعدى على قوة الكمين بالسب والشتم وصفع أحد الضابط وإصابة آخر بجروح طولية بالوجه باستخدام أظافرها، و تم السيطرة عليها وضبط داخل السيارة عدد 2 زجاجة مواد كحولية وكوب به كحوليات.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 16862 جنح قسم شرطة الأهرام حيث تقدم للشهادة عددٍ من المواطنين الذين شاهدوا الواقعة تم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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