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الفضائية المصرية تسجل فيلمًا وثائقيًا عن كوريا الجنوبية بالتزامن مع زيارة «السيسي»

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الفضائية المصرية تسجل فيلمًا وثائقيًا عن كوريا الجنوبية بالتزامن مع زيارة «السيسي» الفضائية المصرية تسجل فيلمًا وثائقيًا عن كوريا الجنوبية بالتزامن مع زيارة «السيسي»

أرشيفية – ماسبيرو

كتبت – إنجي لطفي

وجه رئيس الفضائية المصرية، محمود عبد السلام، منذ فترة بإرسال مجموعة عمل إلى كوريا الجنوبية، لعمل فيلمٍ تسجيلي عن كوريا الجنوبية، وذلك تحت إشراف مجدى لاشين، رئيس التلفزيون.

ومن المقرر أن يُذاع الفيلم أثناء زيارة الرئيس ، غدًا الأربعاء، لكوريا الجنوبية.

ويعرف الفيلم التسجيلي المشاهد المصري بالجوانب المختلفة، لكوريا الجنوبية ثقافيًا.. اجتماعيًا، رياضيًا وعلميًا.

والفيلم من إخراج مصطفى جلال، وكتابة وتعليق علي عثمان، وقراءة وتعليق محمد عبد المنعم.

ومن المقرر أن يُذاع الفيلم غدًا، في تمام الساعة الـ 3.30 ظهرًا، ويعاد في اليوم التالي لعرضه بنفس التوقيت .

 

 

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