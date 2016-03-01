تأجيل محاكمة 23 متهمًا بـ«أنصار الشريعة» لـ 16 مارس لرد المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة 23 متهمًا بقتل ضباط وأفراد الشرطة، واستهداف منشآت القوات المسلحة عقب ثورة 30 يونيو، في القضية المعروفة إعلاميًا “بتنظيم أنصار الشريعة”، لجلسة 16 مارس المقبل، لتمكين الدفاع من اتخاذ إجراءات رد الهيئة.

وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين في هذه القضية اتهامات بقتل 12 ضابطًا، وفرد شرطة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، استهداف منشآت تابعة للقوات المسلحة والشرطة، استباحة دماء الأقباط واستحلال أموالهم، تخزين وحيازة قنابل ومفرقعات، لزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.