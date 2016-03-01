«ميريهان» تبكي أثناء تحقيق النيابة معها بتهمة اقتحام كمين

دخلت الفنانة ميرهان حسين في نوبة من البكاء أثناء تواجدها بمقر النيابة بصحبة آخرين انتظارًا لسماع أقوالها في الاتهامات المنسوبة إليها، قائلة: ‘‘أنا معملتش حاجة’’.

ومن جانب آخر قام حرس نيابة الهرم بإخلاء مبنى النيابة من المتواجدين بداخله من الصحفيين ووسائل الإعلام، آثناء حضورهم لتغطية التحقيق مع ميرهان، لاتهامها باقتحامها كمين بطريق المنصورية دائرة قسم شرطة الأهرام، جاء ذلك بأمر من رئيس نيابة الهرم المستشار محمد أبو الحسب رئيس النيابة. وحضرت أسرة الممثلة مريهان، وحضر الفنان إيهاب فهمي للاطمئنان عليها، رافضًا التعليق على الواقعة لحين انتهاء التحقيقات.

وكان قد صرح مسئول مركز الإعلام الأمني، أنه في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، أثناء قيام القوة الأمنية المعينة بخدمة ارتكاز القول الأمني بطريق المنصورية دائرة قسم شرطة الأهرام باستيقاف إحدى السيارات الملاكي، رفضت قائدة السيارة التوقف وتخطت الكمين مسرعة واصطدمت بحواجز الارتكاز البلاستيكية، مما نتج عنه سقوط أحد ضباط قوة الكمين أرضًا.

وأضاف مسئول مركز الإعلام الأمني، -في بيان له-، أن القوات تمكنت من استيقاف السيارة باستخدام السدادات الحديدية، وتبين أن السيارة قيادة المدعوة مريهان حسين محمد بسيوني، وأثناء ضبطها قامت بالتعدي على قوة الكمين بالسب والشتم وصفع أحد الضباط وإصابة آخر بجروح طولية بالوجه باستخدام أظافرها، وتم السيطرة عليها وضبط داخل السيارة عدد 2 زجاجه مواد كحولية وكوب به كحوليات.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 16862 جنح قسم شرطة الأهرام، حيث تقدم للشهادة عددٍ من المواطنين الذين شاهدوا المذكورة حال تعديها على القوات. تم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .