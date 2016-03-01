إطلاق مبادرة أندية سبت دبي للطلبة في عمر 13 عاماً

تطلق هيئة المعرفة والتنمية البشرية السبت المقبل مبادرة "أندية سبت دبي" بالشراكة مع مجلس دبي للتصميم والأزياء وحي دبي للتصميم وسلطة دبي للمجمعات الإبداعية.

وتعد المبادرة برنامجاً ممتعاً لإثراء مهارات الإبداع لدى طلبة دبي الذين تتراوح أعمارهم بين 13 – 16 عاماً عبر ربطهم مع روّاد الأعمال الفاعلين في المجتمع بهدف جعل العالم مكاناً أفضل للعيش وأكثر سعادة.

ووفقاً لتقرير دولي حول مستقبل الوظائف والصادر عن منتدى القمة العالمية للتعليم مؤخراً، فإن 65% من الأطفال الذين يتلقون تعليمهم الآن في المرحلة التأسيسية سوف ينخرطون في وظائف جديدة لم تأت بعد، والأكثر من أي وقت مضى، فإن المهارات التي نعلّمها لطلبتنا اليوم هي التي ستضمن الإعداد الأمثل لهم ليكونوا جاهزين للمستقبل".

ويشير التقرير إلى المهارات الأكثر احتياجاً لطلبة اليوم بحلول العام 2020م وتشمل الإبتكار والتصميم وريادة الأعمال والتكنولوجيا وجودة الحياة.

وقال الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي:" يدرك فريق عمل الهيئة أن معادلة المستقبل تقوم على أن المدارس الأعلى أداء يوازي احتضانها لطلبة سعداء، ومن هنا فإن "أندية سبت دبي" تركز على إيجاد منصة مجتمعية مبتكرة لمستقبل أكثر سعادة وإبتكاراً لطلبة اليوم، إضافة إلى تحقيق الإستفادة القصوى من التنوع الفريد في الثقافات بين الطلبة في دبي من جهة، والمجتمع المحلي في دبي من جهة أخرى".

وتقام فعاليات أندية سبت دبي أيام السبت بواقع مرتين شهرياً في الفترة بين شهر مارس وحتى مايو المقبل، فيما سيدير الجلسات، التي تنطلق في حي دبي للتصميم من 9:30 صباحاً إلى 1:30 ظهراً، أيام 5 و19 مارس و16 و 30 أبريل و 7 و21 مايو، مجموعة من المرشدين المتخصصين في مجال جودة الحياة والإبداع والتصميم وريادة الأعمال والتكنولوجيا.

ويحصل الطلبة الأعضاء في الأندية الممتدة لستة أسابيع على شهادة مشاركة وسيؤهلون للفوز بدورة تدريبية متخصصة من جامعة لندن للفنون في دبي.

وأوضحت هند المعلا رئيس الإبتكار والسعادة والإبداع في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي:" تنطلق المبادرة، التي توفر للطلبة بين 13 – 16 سنة عضوية مجانية وبلا تقييم لأدائهم قبل أو بعد التسجيل، من عرض محاور الإبداع في أجواء بعيدة عن البيئة المدرسية، فضلاً عن تأسيس روابط تفاعلية مع قطاع التعليم العالي والصناعات وثيقة الصلة بمهارات الإبتكار والتصميم وريادة الأعمال والتكنولوجيا وجودة الحياة.

وأضافت، يمكن للطلبة تسجيل رغبتهم في الحصول على عضوية البرنامج عبر إرسال رسالة إلكترونية إلى info@khda.gov.ae ، أو عبر رقم هاتف 800KHDA ، وسوف يتسني لهم الحصول على فرصة واقعية لصقل مهاراتهم ومواهبهم في جوانب الإبداع والتعاون والتواصل التي تشكل لهم حجر الأساس للانطلاق نحو مستقبل واعد وأكثر سعادة، إذ سيشارك الطلبة في جلسات ممتعة مع فرق عملهم ومرشديهم تمنهحم فرص التعلم الإيجابي والمعرفة والتعلّم والتفكير التصميمي والعمل مع بعضهم لإبداع نموذج أولي لإحدى المنتجات أو الخدمات التي تفيد عالمنا".

وتعمل أندية سبت دبي على تعزيز إندماج الطلبة في مجتمعهم والدخول في مناقشات حية مع مجموعات من رواد المجتمع الفاعلين والذين يحظون بمكانة خاصة في نفوسهم، جنباً إلى جنباً مع تحفيز الطلبة الأعضاء على تنوع ثقافاتهم على العطاء ، حيث سيتم عرض كافة النماذج التي يبدعها الطلبة في معرض خاص خلال أسبوع دبي للتصميم، إضافة إلى تخصيص عائد بيع منتجاتهم خلال جلسات النادي للأعمال الخيرية.