محمد بن راشد يقدم واجب العزاء بوفاة علي راشد العبار

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله واجب العزاء في وفاة المرحوم علي راشد العبار.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في منطقة ند الشبا في دبي بعد ظهر اليوم يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي .

وقدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى نجل الفقيد محمد علي العبار رئيس شركة إعمار وإخوانه وذويه راجيا المولى عز و جل أن يتغمد المرحوم بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته - إنا لله وإنا إليه راجعون.