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النقل: معديات النيل غير آمنة وبدون رقابة ولدينا 180 ألف معدية بدون ترخيص

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النقل: معديات النيل غير آمنة وبدون رقابة ولدينا 180 ألف معدية بدون ترخيص النقل: معديات النيل غير آمنة وبدون رقابة ولدينا 180 ألف معدية بدون ترخيص
قال الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، إن الدولة لم تستفيد من نهر النيل جيدا، فيما يقول عنا العالم أننا لدينا موارد كثيرة لكننا لا نجيد استغلالها.

وأضاف وزير النقل خلال افتتاحه المرحلة الأولى من تشغيل التاكسى النهرى فى حضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس اليوم الثلاثاء، أن الأهم من الخطأ هو تصحيح الخطأ، وهو ما بدأت الوزارة فى تنفيذه من خلال بدء تشغيل التاكسى النهرى.

وقال وزير النقل، إن معديات النيل غير آمنة وليس عليها رقابة، مضيفا: مستطردا "لدينا حوالى 200 ألف معدية مفيش منهم غير 2000 فقط مرخصين وتحت رقابتنا".


>النقل: نعمل على ربط الوزارة بمخططات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

- وزير النقل: حوادث الطرق والقطارات والتعديات نتيجة عشوائية موروثة
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