انقطاع المياه لمدة 24 ساعة عن مناطق أبو العلا والسيدة زينب والدرب الأحمر

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، أنه سيتم قطع المياه عن 3 مناطق وهى " بولاق أبو العلا، السيدة زينب ، الدرب الأحمر"، لمدة 24 ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس وحتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالى، وذلك بناء على طلب الهيئة القومية للأنفاق لتحويل خط المياه قطر 1200 مم بشارع 26 يوليو لبدء اعمال المرحلة الرابعة لمترو الانفاق.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة هذا، لافتة إلى أن الشركة قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الارضي.

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