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عمرو أديب يتصدر "تويتر" بعد حلقة ميدو.. ونشطاء: "أنت راجل ابن راجل"

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عمرو أديب يتصدر "تويتر" بعد حلقة ميدو.. ونشطاء: "أنت راجل ابن راجل" عمرو أديب يتصدر "تويتر" بعد حلقة ميدو.. ونشطاء: "أنت راجل ابن راجل"
ما زالت أصداء حلقة أمس من برنامج "القاهرة اليوم"، الذى استضاف فيها الإعلامى عمرو أديب كابتن أحمد حسام ميدو مستمرة، وما زال اسم الإعلامى عمرو أديب متصدرا كلمات الأكثر بحثا وتداولا "تريند" على تويتر.

كما حصل فيديوهات الحلقة التى تم تقطيعها ورفعها على اليوتيوب على نسبة مشاهدة عالية، إضافة إلى حصولها على عدد كبير من التعليقات التى وصفت أحمد حسام ميدو بأنه شجاع، وطلبوا منه الاستمرار فى حملة الكشف عن الفساد داخل القلعة البيضاء على إثر خلافاته مع المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، كما حصل عمرو أديب على نصيب الأسد من هذه التعليقات، وقال أحدهم "أنت راجل ابن راجل".

كواليس حوار عمرو أديب مع ميدو فى القاهرة اليوم
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