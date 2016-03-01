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مجلس النواب ينتهى من إقرار أول 200 مادة بلائحته الداخلية

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مجلس النواب ينتهى من إقرار أول 200 مادة بلائحته الداخلية مجلس النواب ينتهى من إقرار أول 200 مادة بلائحته الداخلية
انتهى مجلس النواب فى جلسته الصباحية التى تم رفعها منذ دقائق، برئاسة د. على عبد العال، من الموافقة على أول 200 مادة، بمشروع اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب.

وتنص المادة (200) التى تم الموافقة عليها في ختام الجلسة الصباحية على: لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة فى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه فى أمر من الأمور.

وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته، وذلك بمراعاة ما ورد فى المادة (204) من هذه اللائحة، وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة فى الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التى يجب الإجابة عنها كتابة وفقا لأحكام هذه اللائحة.


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