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وزير خارجية الكويت: حريصون على تعميق التعاون وزيادة الاستثمارات فى مصر

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وزير خارجية الكويت: حريصون على تعميق التعاون وزيادة الاستثمارات فى مصر وزير خارجية الكويت: حريصون على تعميق التعاون وزيادة الاستثمارات فى مصر
التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، وزير العدل المستشار أحمد الزند بحضور وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية يعقوب عبد المحسن الصانع والسفير المصرى لدى الكويت ياسر عاطف.

وقال السفير المصري، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن وزير الخارجية الكويتى أكد خلال اللقاء – الذى عقد فى مقر مجلس الأمة الكويتى- اهتمام بلاده بتعميق التعاون مع وزيادة الاستثمارات الكويتية بها.

وأضاف عاطف أن وزير الخارجية الكويتى أعرب عن سعادته برئاسة الجانب الكويتى خلال اجتماعات اللجنة المشتركة العليا بين البلدين والتى عقدت بالقاهرة برئاسته مع وزير الخارجية سامح شكري، مؤكدًا تميز العلاقات التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كان المستشار أحمد الزند وزير العدل المصرى قد وصل إلى الكويت، مساء أمس الأول على رأس وفد قضائى رفيع المستوى، فى زيارة تستغرق عدة أيام، لبحث سبل دعم العلاقات بين البلدين، كما وقع المستشار الزند أمس اتفاقية للتعاون القضائى والقانونى بالأحرف الأولى مع نظيره الكويتى.

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