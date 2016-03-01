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بوتين: الاحتياطيات الأجنبية لدى روسيا ليست لحل المشاكل الاقتصادية

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بوتين: الاحتياطيات الأجنبية لدى روسيا ليست لحل المشاكل الاقتصادية بوتين: الاحتياطيات الأجنبية لدى روسيا ليست لحل المشاكل الاقتصادية

بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن الاحتياطيات الأجنبية لدى روسيا يجب ألا تستخدم في المساعدة في حل المشاكل الاقتصادية الحالية التي تواجهها البلاد.

وقال بوتين أمام اجتماع لرواد الأعمال الروس “احتياطيات البلاد من الذهب والعملات الأجنبية مخصصة لأغراض أخرى وليست لتمويل حل المشاكل الاقتصادية الراهنة”.

من ناحية أخرى قال وزير الاقتصاد الروسي، أليكسي أوليوكاييف، إن الناتج المحلي الإجمالي الروسي قد يبدأ الارتفاع في الربع الثالث من العام على أساس فصلي، وفقًا لـ”رويترز”.

وكانت وزارة الاقتصاد توقعت في وقت سابق ألا يعود الناتج المحلي الإجمالي للنمو سوى في الربع الأخير من 2016.

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