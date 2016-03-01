ورشتي عمل لتدريب الأطباء على هامش المؤتمر الدولي التاسع لأمراض النساء و التوليد بالأقصر

شهد مستشفى الأقصر الدولي ورشتي عمل لتدريب الأطباء في مجال استخدام الأشعة والمناظير الحديثة فى مجال علاج أمراض النساء والتوليد وذلك علي هامش المؤتمر الدولي التاسع لقسم أمراض النساء و التوليد بكلية الطب بجامعة أسيوط والذي يبدأ اليوم الثلاثاء، بالأقصر بالتنسيق والتعاون مع فرع نقابة الأطباء بالمحافظة .

وتناولت الورشة الأولى والتي دارت حول استخدامات الأشعة التليفزيونية وحاضر فيها الدكتور علوان السنوسي أستاذ وأخصائي النساء والولادة بطب أسيوط كيفية تقييم حالة الجنين داخل الرحم وتحديد أوقات وطريقة الولادة في الحمل و الخطورة في حالات أمراض الضغط والسكر والتسمم والوفاة داخل الرحم والتعرف على كمية الدم الواصل للجنين داخل المشيمة ، إلى جانب استخدامات الأشعة الحديثة الثلاثية والرباعية الأبعاد الغير متوافرة بالأقصر حاليا وذلك بحضور 20 طبيب نساء وولادة من مختلف أنحاء المحافظة.

وتناولت ورشة العمل الثانية والتى حاضر فيها الدكتور أحمد فائق أمين أستاذ مناظير أمراض النساء بطب أسيوط تدريب الأطباء على جراحة المناظير وأحدث ما تم التوصل إليه فى هذا المجال وكيفية إستئصال الأورام من داخل الرحم عن طريق المنظار وسبل المتابعة والعلاج.

وقال الدكتور أحمد حمزة نقيب الأطباء بالأقصر وأخصائي النساء والولادة أن المؤتمر فى دورته التاسعة سيضيف جديدًا في هذا المجال خاصة وأنه يشهد حضور 560 طبيب متخصص بينهم 500 طبيبا مصريا و 60 طبيبا من 7 دول أجنبية هى الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وأسبانيا وبلجيكا والسويد مشيرا إلى أن الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر من أكثر المحافظين ترحيبا بمثل تلك المؤتمرات خاصة وأنها تساهم فى تنشيط السياحة الداخلية والخارجية وأن المحافظة دائما ما تفتح ذراعيها لإستقبال المؤتمرات المختلفة فى كافة المجالات .