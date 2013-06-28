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بالفيديو| "عكاشة" يظهر على "فراعين أكتوبر": لو مسكوني الثورة مش هتنجح

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بالفيديو| "عكاشة" يظهر على "فراعين أكتوبر": لو مسكوني الثورة مش هتنجح بالفيديو| "عكاشة" يظهر على "فراعين أكتوبر": لو مسكوني الثورة مش هتنجح
"عكاشة" يستغيث بالمصريين.. ويؤكد أنه مستعد لتسليم نفسه لو تأكد أن الشعب سيشارك في المظاهرت

كتب : فاطمة النشابي منذ 15 دقيقة

ظهر توفيق عكاشة على قناة "الفراعين أكتوبر" يستغيث بالمصريين مما يتعرض له من ملاحقات أمنية، وذلك عقب إصدار قرار بإغلاق قناة "الفراعين" وضبط عكاشة وإحضاره للتحقيق معه بتهة تكدير الأمن العام.

وقال عكاشة: "أستغيث بشعب ، نحن أمام معركة وليست ثورة، معركة من أشد المعارك. همَّ عارفين لو مسكوني الثورة مش هتنجح، وأنا مستعد أسلم نفسي ليهم لو متأكد إن الشعب المصري هينزل ويشارك".

وشدد على أنه لن يتوقف عن النضال، وسيقف ضد المؤامرة وهو على ثقة في الشعب المصري، فإما أن يؤكد أنه أعظم شعب على الأرض أو أسوء الشعوب.

وختم مناشدته قائلا إن "النهاية في يد المصريين، وعليكم أن تخرجوا وإلا فانتظروا حلف الناتو لكي يدك مصر والشعب والجيش وكافة أجهزة الدولة".

سنوافيكم بعد قليل

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