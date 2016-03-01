أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها - لعلهم يفقهون -
جمعة: مفجرو كنيستي مارجرجس والمرقسية «في الدرك الأسفل من النار» -
الدفع بعناصر خاصة من القوات المسلحة لمساعدة الشرطة في تأمين الكنائس -
حقيقة العثور على عبوة ناسفة في مسجد السيد البدوي بطنطا -
إعلان الحداد 3 أيام على ضحايا «تفجيري الإسكندرية وطنطا» -
الأزهر والإفتاء: منفذو تفجيري طنطا والإسكندرية خصوم للنبي يوم القيامة -
صور| مواطنون يتبرعون بالدم لمصابي الكنيسة داخل المساجد بطنطا -
فيديو| سالم عبد الجليل: «الدواعش كفرة وليسوا مسلمين» -
في أول تصريح له.. كاهن «كنيسة طنطا» يروي شهادته عن الهجوم الإرهابي -
محافظ البحيرة تعزي أسر ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كورة بلس – الدجاجة التي تسببت في طرد تيفيز

Google+ Print
كورة بلس – الدجاجة التي تسببت في طرد تيفيز كورة بلس – الدجاجة التي تسببت في طرد تيفيز

أكد حازم إمام مدير جهاز الكرة السابق بالزمالك أنه تفاجأ من المساندة الكبيرة التي وجدها من جماهير النادي الأهلي بعد إقالته ضمن الجهاز الفني السابق بقيادة أحمد حسام "ميدو".

شــاهد ايضــا

وكان الزمالك قد أقال ميدو وإمام عقب الخسارة أمام الأهلي 2-0.

وقال إمام: "أشكر كل جماهير ، وفوجئت بحملة جماهير الأهلي لمساندتي، فهي تدل على أن الناس في مصر راقية، وتفهم جيدا في كرة القدم".

وأضاف عبر قناة (صدى البلد) "كما تؤكد أيضا أن تركيز الإنسان في عمله وتعامله مع الآخرين يلغي أي فرصة للتعصب، كما أن مساندة جماهير الزمالك طبيعية، ولكنها كانت أكثر مما توقعت".

وبسؤاله أن التجربة الأخيرة تؤثر بالسلب على أي فرصة له للعمل بالقلعة البيضاء، رد: "أفترض دائما حسن الظن من الجميع، ولا أؤمن بأنه تم حرقي، بالعكس، فإن هذه الإدارة هي التي منحت لي هذه الفرصة".

اقرأ أيضا

ملف - تعرف على كل ما قاله ميدو ضد مرتضى منصور وعن الزمالك في "الحلقة التاريخية"

عمرو أديب: انتصرت بقدوم "ميدو" وسعيد بلعبة الزمالك

الزمالك يقرر إقالة سيد متولي بسبب ظهوره مع ميدو

ميدو لمرتضى منصور وأولاده: لن تنجحوا في الوقيعة بيني وجماهير الزمالك

ميدو يحكي 3 قصص: مرتضى أهلاوي حتى النخاع.. وأنا لا أفضح الزمالك بل أفضحك أنت

ميدو يجيب عن: "لماذا لم يهاجم مرتضى من قبل؟".. وسبب وقوفه معه أمام الوايت نايتس

ميدو: معي حكم يوقف النادي عن قيد لاعبين.. لكني لن أستخدمه لأني زملكاوي

ميدو لمرتضى: لا توجد خرابات في أوروبا.. و"لو أنا راجل سكران جبتني تاني ليه؟"

ميدو يكشف كواليس لقاء سموحة: سمعت أغرب طلب في حياتي من مرتضى منصور بسبب السحر

ميدو يعتذر لحازم إمام

ميدو: مرتضى لا يفهم في كرة القدم بدليل حفني وعاشور.. وماكليش سينجح بشرط

ماكليش: جئت للفوز بالبطولات ولا أعد بها.. والمنافسة بمصر تشبه نظيرتها في اسكتلندا

ميدو: تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى.. وشكوى للفيفا لإيقافه مدى الحياة

ميدو عن مرتضى وحادثة الدفاع الجوي: نحن في كارثة

أحمد مرتضى: هكذا رد ماكليش حين حاولت تعريفه بمرتضى منصور

ماكليش: نوعية مرتضى شائعة في كرة القدم.. هو محامي ناجح وسيعطيني الفرصة للنجاح مثله

ميدو يتهم مرتضى بإهدار المال العام

ماكليش يرد على: هل سيتدخل مرتضى منصور في عمله

أحمد مرتضى: حازم اتصل بي ليعترف بأن الزمالك بات أفضل

أحمد مرتضى يحكي: مدرب قال لرئيس الزمالك سنخسر المباراة.. فتمت إقالته

"ماكليش شكر محمد صلاح الذي سهل مهمته"

ماكليش يطلب الانصراف مبكرا من حلقة دريم.. ويوجه رسالة لجماهير الزمالك

كهربا: صداقتي مع غالي منعته من ضربي في القمة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تشكيل مباراة وادي دجلة أمام الشرقية والاستعدادات النهائية وتوقعات أداء اللقاء

ستاد مصر: تشكيل مباراة وادي دجلة أمام الشرقية والاستعدادات النهائية وتوقعات أداء اللقاء

الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون