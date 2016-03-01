أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها - لعلهم يفقهون -
جمعة: مفجرو كنيستي مارجرجس والمرقسية «في الدرك الأسفل من النار» -
الدفع بعناصر خاصة من القوات المسلحة لمساعدة الشرطة في تأمين الكنائس -
حقيقة العثور على عبوة ناسفة في مسجد السيد البدوي بطنطا -
إعلان الحداد 3 أيام على ضحايا «تفجيري الإسكندرية وطنطا» -
الأزهر والإفتاء: منفذو تفجيري طنطا والإسكندرية خصوم للنبي يوم القيامة -
صور| مواطنون يتبرعون بالدم لمصابي الكنيسة داخل المساجد بطنطا -
فيديو| سالم عبد الجليل: «الدواعش كفرة وليسوا مسلمين» -
في أول تصريح له.. كاهن «كنيسة طنطا» يروي شهادته عن الهجوم الإرهابي -
محافظ البحيرة تعزي أسر ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أسطورة المدفعجية: أرغب في أن يحصل النني على دور أكبر مع أرسنال.. ويقارنه بفلاميني

Google+ Print
أسطورة المدفعجية: أرغب في أن يحصل النني على دور أكبر مع أرسنال.. ويقارنه بفلاميني أسطورة المدفعجية: أرغب في أن يحصل النني على دور أكبر مع أرسنال.. ويقارنه بفلاميني

أبدى إيان رايت أحد أساطير أرسنال عبر تاريخه رغبته في أن يحصل محمد النني لاعب الفريق على فرصة أكبر للمشاركة مع فريقه لإنقاذ ما تبقى من الموسم.

وشارك محمد النني لأول مرة مع المدفعجية في الدوري الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد في المباراة التي خسرها أرسنال بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الـ27.

وصرح رايت لـ"بي تي سبورت" قائلا:"أرغب حقا في رؤية محمد النني يلعب أكثر الآن".

وتابع نجم كريستال بالاس السابق "هو لاعب انضم لأرسنال في يناير، وقد أتى لكي يصنع الفرق ويدفع الفريق للأمام".

وأضاف أسطورة المدفعجية "النني لم يشارك ضد برشلونة، وفلاميني شارك وأخطأ وأهداه ركلة جزاء".

ومنذ انتقال النني للعب في أرسنال في يناير الماضي، شارك في مباراتين فقط بكأس الإتحاد الإنجليزي، ومباراة واحدة كبديل بالدوري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع