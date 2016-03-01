أسطورة المدفعجية: أرغب في أن يحصل النني على دور أكبر مع أرسنال.. ويقارنه بفلاميني

أبدى إيان رايت أحد أساطير أرسنال عبر تاريخه رغبته في أن يحصل محمد النني لاعب الفريق على فرصة أكبر للمشاركة مع فريقه لإنقاذ ما تبقى من الموسم.

وشارك محمد النني لأول مرة مع المدفعجية في الدوري الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد في المباراة التي خسرها أرسنال بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الـ27.

وصرح رايت لـ"بي تي سبورت" قائلا:"أرغب حقا في رؤية محمد النني يلعب أكثر الآن".

وتابع نجم كريستال بالاس السابق "هو لاعب انضم لأرسنال في يناير، وقد أتى لكي يصنع الفرق ويدفع الفريق للأمام".

وأضاف أسطورة المدفعجية "النني لم يشارك ضد برشلونة، وفلاميني شارك وأخطأ وأهداه ركلة جزاء".

ومنذ انتقال النني للعب في أرسنال في يناير الماضي، شارك في مباراتين فقط بكأس الإتحاد الإنجليزي، ومباراة واحدة كبديل بالدوري.