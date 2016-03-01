مدرب مارسيليا: أنا قادر على قيادة ريال مدريد

قال ميشيل لاعب ريال مدريد السابق ومدرب مارسيليا الحالي إنه يقدر على قيادة الأول الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من خسارة الدوري للموسم الرابع على التوالي.

وخسر ريال مدريد مع مدربه زين الدين زيدان مباراته الأخيرة 1-صفر أمام جاره أتليتكو مدريد ليتسع الفارق بينه وبين برشلونة المتصدر إلى 12 نقطة.

وقال ميشيل لبرنامج إل بريميير توكي الإذاعي الإسباني:"لابد أن أكون حذرا حيال ذلك الأمر، لكنني أشعر أني قادرا على شغل هذه الوظيفة".

وأضاف "أرى زملائي السباقين يؤدونها، وأشعر أني قادر على ذلك مثلهم".

وأردف "من جيلي هناك بيرند شوستر وباكو بويو وهوجو سانشيز، شوستر درب ريال مدريد فمن يدري ربما أتولى المهمة يوما ما".