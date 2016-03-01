حبس مسجل خطر 4 أيام بتهمة السطو على منزل وسرقة مجوهرات بمصر الجديدة

أمر المستشار أسامة مرزوق مدير نيابة مصر الجديدة، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باقتحام منزل بمنطقة الكوربة، وسرقة مشغولات ذهبية بعد طعنه الخادمة بـ"مطواة".

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا من مدير بنك يفيد تعرض منزله للسرقة على يد مجهول ومحاولة الشروع فى قتل الخادمة، تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، وأمكن فرق البحث من تحديد هوية المتهم، وتبين أنه مسجل خطر سرقات فتم القبض عليه، وإحالته للنيابة التى قررت حبسه.

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