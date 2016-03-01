ضبط 80 سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

شنت الإدارة العامة للمرور، بقيادة اللواء مجدى عز الدين الصادق مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع جهاز الأمن العام ووزارة الصحة حملات موسعة، على الطرق السريعة، استهدفت ضبط السائقين متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، وأسفرت عن ضبط 80 حالة إيجابية.

وقامت القوات بفحص 235 من سائقى السيارات للكشف عن تعاطيهم للمواد المخدرة، وتبين إيجابية 80 منهم، متعاطين للمواد المخدرة المختلفة من حشيش وأقراص مخدرة وبانجو وغيرها، وتم تحرير محضر للسائقين، وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لفرض الانضباط المرورى بالتعاون مع إدارات المرور بمختلف مديريات الأمن والانضباط بالشارع، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

"المرور" تضبط 39 ألف مخالفة و92 سائقا يتعاطون المخدرات