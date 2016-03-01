بلاغ للنيابة ضد توفيق عكاشة بسبب اتهامه لخالد صلاح بالانتماء للإخوان

تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية العليا ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد توفيق عكاشة حول الجرائم التي نسبها عكاشة للإعلامى والصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة اليوم السابع.

وقال صبرى فى بلاغه إن توفيق عكاشة ظهر عبر إحدى الفضائيات ليتحدث عن الإعلامى خالد صالح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع بوقائع مختلقة غير حقيقية أسندها إليه، ليقول بالحرف الواحد: (أستاذ خالد صلاح بقى عشان ده راجل كل معايا عيش وملح، لكن هو زودها شوية، وأنا حذرته، ده أول مستند موقع من خيرت الشاطر أنا هاقول فيه فقرة صغيرة، الأخ العزيز الأستاذ خالد صلاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من منطلق دورك الوطنى وإدراكك لقسم الولاء والانتماء والطاعة للجماعة، أهوه استاذ خالد صلاح أنا مابتكلمش إلا بالورق والمستندات أرقام الشيكات أنا هاقول أرقامها لكن مش هاقول مبالغها عشان الناس متتهبلش).

وأضاف صبرى أن ما ذكره توفيق عكاشة يشكل وقائع إجرامية فى منتهى الخطورة، منها زعمه انضمام خالد صلاح للجماعة الإرهابية، وأداؤه قسم الولاء والانتماء والطاعة للجماعة الإرهابية، وتحصله منهم على شيكات ومبالغ طائلة على حد زعمه، كذلك علاقته بالسفارة الأمريكية، وإدراجه برقم 20 فى كشف السفارة، وهى تؤدى إلى زعزعة الثقة فى المنشأة الصحفية ورئيس مجلس إدارتها، وكذلك ما نسبه إليه من ارتكابه العديد من الجرائم على النحو سالف التبيان.

مما يستدعي معه التحقيق مع توفيق عكاشة في هذه الوقائع تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية .

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