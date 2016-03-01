الاحتلال يمنع رفع الآذان 45 مرة فى الحرم الإبراهيمى الشهر الماضى

قال رئيس سدنة الحرم الإبراهيمى حفظى أبو اسنينة أن سلطات الاحتلال منعت رفع الأذان 45 مرة فى الحرم الإبراهيمى الشريف بفلسطين،خلال الشهر الماضى، معتبرا هذه الإجراءات تعديا على حرية العبادة التى كفلتها كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية.

وأضاف حفظى- فى تصريحات اليوم أن قوات الاحتلال تخضع المصلين لعمليات الابتزاز والتفتيش على البوابات الإلكترونية والحواجز العسكرية المؤدية للمسجد الإبراهيمى والبلدة القديمة من مدينة الخليل، وتواصل مضايقتها لهم، موجها دعوته للمواطنين بضرورة التواجد فى الحرم الإبراهيمى، مؤكدا أنه شأن إسلامى فلسطينى خالص ولا يحق "لليهود" التدخل فيه من قريب أو بعيد.

>