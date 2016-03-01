لأنها تقلل الهرمونات الجنسية بنسبة 20%.. التمارين الشاقة تكافح سرطان الثدى

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن التمارين البدنية الشاقة تساهم فى الحد من خطر الإصابة بسرطان الثدى، أحد الأورام الخطيرة المنتشرة بشكل شائع فى مصر، وتعد تاسع أكثر الأسباب المؤدية للوفاة وفقا لأحدث إحصائيات منظمة الصحة العالمية WHO.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وأوضحت الدراسة أن ممارسة التمارين البدنية الشاقة، والتى يبذل فيها الإنسان مجهودا عنيفا ويفرز قدرا كبيرا من العرق، تساهم فى مقاومة سرطان الثدى لأنها تخفض مستويات الهرمونات الجنسية للمرأة "الإستروجين والبروجستيرون" بنسبة 20%، وهى معروفة بدورها فى تحفيز الإصابة ببعض أنواع سرطان الثدى.
>وفى الوقت نفسه أكد الباحثون أن ممارسة الأنشطة البدنية متوسطة الشدة مثل المشى السريع يساهم أيضاً فى الحد من خطر الإصابة بسرطان الثدى بشكل ملحوظ، وذلك حسبما نشر اليوم الثلاثاء بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
>وكشفت دراسة أوروبية حديثة نشرت بالمجلة الأمريكية للتغذية الإكلينيكية أن تناول الأطعمة الغنية بالبيتاكاروتين مثل الجزر تساهم فى الحد من خطر الإصابة بسرطان الثدى بنسبة 60%.
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الرياضة تخفض نسبة الهرمونات المرتبطة بالثدى
>وأوضحت الدراسة أن ممارسة التمارين البدنية الشاقة، والتى يبذل فيها الإنسان مجهودا عنيفا ويفرز قدرا كبيرا من العرق، تساهم فى مقاومة سرطان الثدى لأنها تخفض مستويات الهرمونات الجنسية للمرأة "الإستروجين والبروجستيرون" بنسبة 20%، وهى معروفة بدورها فى تحفيز الإصابة ببعض أنواع سرطان الثدى.
المشى يقى أيضا من سرطان الثدى
>وفى الوقت نفسه أكد الباحثون أن ممارسة الأنشطة البدنية متوسطة الشدة مثل المشى السريع يساهم أيضاً فى الحد من خطر الإصابة بسرطان الثدى بشكل ملحوظ، وذلك حسبما نشر اليوم الثلاثاء بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
الجزر يقلل فرص سرطان الثدى
>وكشفت دراسة أوروبية حديثة نشرت بالمجلة الأمريكية للتغذية الإكلينيكية أن تناول الأطعمة الغنية بالبيتاكاروتين مثل الجزر تساهم فى الحد من خطر الإصابة بسرطان الثدى بنسبة 60%.
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