روسيا تنشر «طائرات بلا طيار» و«رادارات» في سوريا لمراقبة الهدنة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن نشر مزيد من الطائرات بلا طيار ومحطتي رادار في قاعدة حميميم بريف اللاذقية.

وأكدت أن منظومة الاستطلاع التي أنشأها الجيش الروسي في سوريا تسمح بالرقابة على الوضع الميداني في سوريا بشكل تام.

وجاء في بيان أصدرته الوزارة: “من أجل زيادة فعالية الرقابة على نظام وقف الأعمال العدائية في أراضي سوريا، أنشأت القوات المسلحة الروسية منظومة تسمح برصد التطورات في منطقة النزاع بالكامل، ومن أجل تكثيف الرقابة، يتم الاعتماد على طائرات بدون طيار ومجموعات أقمار اصطناعية ووسائل تقنية أخرى للاستطلاع”.

وأوضحت الوزارة أن الرقابة على المجال الجوي السوري تنفذ بواسطة الرادارات التابعة لمنظومات الدفاع الجوي الروسية المنشورة في حميميم والدفاع الجوي السوري، والطائرات الاستطلاع التابعة لمجموعة الطائرات الروسية في سوريا.