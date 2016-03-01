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نقابة الصحفيين: "اليوم السابع" مؤسسة كبيرة لا يؤثر فيها كلام "عكاشة" الفارغ

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نقابة الصحفيين: "اليوم السابع" مؤسسة كبيرة لا يؤثر فيها كلام "عكاشة" الفارغ نقابة الصحفيين: "اليوم السابع" مؤسسة كبيرة لا يؤثر فيها كلام "عكاشة" الفارغ
قال محمد شبانة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن أسلوب توفيق عكاشة، نائب التطبيع، أصبح مقزز فى الشارع المصرى.

وأكد محمد شبانة، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن "اليوم السابع" مؤسسة صحفية كبيرة، والكاتب الصحفى خالد صلاح إعلامى كبير لا ينال منهما كلام فارغ من توفيق عكاشة، مضيفًا: "عكاشة أقل كثيرًا من أن نحوله لقضية.. لأن اللي يقابل السفير الإسرائيلى ويبيع بلده توقع منه أى إدعاءات".

وتابع عضو مجلس نقابة الصحفيين، قائلا:"بدل ما يرد عكاشة على ما أتهم به، يسعى لتشويه صورة من ينتقدوه، ولو الدكتوراه الحاصل عليها غير مزوره يطلع يرد.. عكاشة قابل السفير الإسرائيلى وفضحنا وعرانا".

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