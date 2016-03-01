ضبط 5 أشخاص متورطين فى إطلاق النار على كمين النقب الحدودى بالوادى الجديد

تمكنت قوة شرطة من مديرية أمن الوادى الجديد ومباحث مركز شرطة الخارجة من ضبط 5 أشخاص من المتورطين فى حادث إطلاق النار على كمين النقب بالوادى الجديد، وجارى نقلهم إلى قسم شرطة الخارجة.

تبين من التحريات أن الفتاة وزوجها تم اختطافهما بمعرفة 5 متهمين لتصفية حسابات معهم فى واقعة نصب بقيمة 150 ألف جنيه، وأثناء محاولة استيقافهم قاموا بإطلاق النار على الكمين وتبادلت القوات إطلاق النار عليهم، مما أدى لإصابة الفتاة وزوجها وأحد المتهمين، وتم نقلهم إلى مستشفى الخارجة العام.

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