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شركة "إينى" الإيطالية: مصر تبذل قصارى الجهد لمعرفة قاتل ريجينى

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شركة "إينى" الإيطالية: مصر تبذل قصارى الجهد لمعرفة قاتل ريجينى شركة "إينى" الإيطالية: مصر تبذل قصارى الجهد لمعرفة قاتل ريجينى
قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن شركة "إينى" المدعومة من الإيطالية أعربت عن ثقتها فى المحققين المصريين الذين يحققون فى مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى، وذلك فى إطار ردها على دعوة منظمة العفو الدولية للشركة للضغط على السلطات المصرية.
>وكشفت "الجارديان" عن إرسال كلاوديو ديسكالزى، الرئيس التنفيذى للشركة، خطابا لمنظمة العفو بتاريخ 12 فبراير الماضى، أكد فيه أنه تلقى معلومات من خلال اتصالاته غير الرسمية فى القاهرة تظهر أن "السلطات المختصة تبذل قصارى جهدها فى محاولتها للإجابة" عن من هو قاتل ريجينى.

وقالت الجارديان إن هناك خبراء يعتقدون أن مقتل ريجينى يحمل بين طياته اتهاما للشرطة.
>وأشارت الصحيفة إلى أن رد الرئيس التنفيذى للشركة الإيطالية على منظمة العفو، يظهر أن إيطاليا لا تبدو مستعدة حتى الآن لاستخدام علاقاتها المؤسسية للضغط على .

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>- إينى الإيطالية تخطط لحفر 3 آبار تقييم أخرى فى كشف حقل "ظهر" بالبحر المتوسط

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