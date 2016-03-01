خالد صلاح رداً على منتقدى شيماء عبد المنعم: ننتظرك فى أوسكار 2017

علق الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع" على السخرية والهجوم الذى طال شيماء عبد المنعم المحررة بقسم الفن بعد ارتباكها، فى مؤتمر صحفى للفنان العالمى ليوناردو دى كابريو، قائلاً: " الحظ عاند هذه المحررة المخلصة والمجتهدة والصغيرة".

وقال صلاح، فى تدوينة له عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " زميلتى شيماء عبد المنعم صحفية شاطرة ونجحت فى تغطية الأوسكار بقدر ما استطاعت وبقدر ما استطعنا نحن فى "اليوم السابع" دعمها من زاوية النفقات والتجهيزات".

وأضاف رئيس تحرير "اليوم السابع "شيماء حاولت بكل طاقتها، وهى تعرف اللغة الإنجليزية بدرجة تمكنها من صياغة سؤال صحيح ولكنها فى تجربتها الأولى ربما تعرضت لارتباك فى صياغة السؤال ولم يكن صوتها واضحاً لمنصة المؤتمر، وفى تقديرى الارتباك وارد فى حدث بهذا المستوى، بعض كبار الفنانين يرتبكون على المسرح أمام جمهورهم، والحظ عاند هذه المحررة المخلصة والمجتهدة والصغيرة".

واستطرد صلاح "شيماء استعدت جداً لهذا المؤتمر الصحفى غير أن القدر لم يشأ لها كامل التوفيق وأهل بلدها شاءوا لها الكثير من التربص، ورغم أن (ليو) نفسه تعامل مع الموقف باحترام وخفة ظل، إلا أن البعض هنا فى بلادها لم يعامل هذا الارتباك وهذه المحاولة بنفس الاحترام وخفة الظل للأسف، أثق فى شيماء".

>وأضاف الكاتب الصحفى" أوعدكم بإذن الله إنها هتروح تغطى الأوسكار السنة المقبلة فى 2017، وستكون أروع وأشطر كعادتها دائماً".

واختتم رئيس تحرير "اليوم السابع" تدوينته "انتظروا شيماء كذلك فى مهرجانات دولية أخرى.. وواثق أنها ستبذل كل طاقتها لتكون فى المقدمة، نحن فى "اليوم السابع" لا ننظر إلى الوراء ولا نفرط فى دقيقة واحدة بدون تعلم وسعى للأفضل.. شيماء جهزى نفسك للأوسكار المقبل، شكراً لمجهودك.. وربنا كبير يا بنتى".

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