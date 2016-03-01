2016 سنة كبيسة.. مواليدها الأقل حظا والأكثر كآبة

سنة كبيسة

29 فبراير

>احتفل العالم أمس بالسنة الكبيسة وحلول يوم 29 فبراير الذى لا يتكرر سوى مرة كل 4 سنوات، إذ تتم إضافة للحفاظ على التقويم، ويرتبط هذا اليوم بعدد من الخرافات التى يصدقها الكثيرون حول العالم، والتى لم يتمكن العلم من إثبات صحتها حتى الآن، ونستعرض فيما يلى أبرز هذه الخرافات وفقا للموقع الأمريكى Preen.>-اعتقد الاسكتلنديون أن مواليد يوم 29 فبراير الأقل حظا، فلا ينعمون بالهدوء والسكينة، ويعيشون طوال حياتهم فى معاناة دائمة وإحساس متواصل بالحزن والألم.

-لا يمكن لأى رجل رفض حب سيدة فى هذا اليوم، وكان يطبق قديما فى اسكتلندا غرامة على الرجل الذى يرفض طلب الزواج تتقدم به أى سيدة.

2016 سنة كبيسة

>-وهناك خرافة أخرى تزعم أن مواليد يوم 29 فبراير هم أشخاص محظوظون يتمتعون بصحة جيدة، وسيعيشون لفترة أطول، كما ينعمون بحياة خالية من الحزن والقلق.

-أما فى اليونان فكان يمنع الزواج فى هذا اليوم، وكان يعتقد الناس أنه نذير شؤم، كما كان يزعم الناس أن الأزواج الذى ينفصلون فى هذا اليوم لن يعثروا على السعادة مرة أخرى.

-وتعد الخرافة الأسوأ هى أن السنة الكبيسة تشهد حالات وفيات متعددة، ويطلق عليها "طاعون الموت" إذ يفقد الكثير من الأحباء ذويهم وأقاربهم خلالها.

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