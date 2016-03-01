«عكاشة» يتقدم ببلاغ للنائب العام يتهم «كمال أحمد» بالتعدي عليه وإهانته

تقدم عضو مجلس النواب توفيق عكاشة، ببلاغ للنائب العام، يتهم فيه زميله بالمجلس كمال أحمد، بالتعدي عليه بالضرب بالحذاء وإهانته، وذلك أثناء انعقاد الجلسة الأحد الماضي، حسبما أفاد مراسل أونا.

وأكد المحامي خالد سليمان، دفاع “عكاشة” في بلاغه المُقدم، اليوم الثلاثاء، أنه أثناء حديث “عكاشة مع أمين عام المجلس، فوجيء بالمشكو في حقه يتعدى عليه بالضرب بالحذاء على الرأس والظهر، إلا أن موكله لم يرد إليه الاعتداء بسبب كبر سنه، حيث تعدى الـ80 عام من عمره”.

وطالب “سليمان”، النائب العام المستشار نبيل صادق، بمخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب البرلماني كمال أحمد، تمهيدًا للتحقيق معه بتهمة الضرب، والتي تكون عقوبتها الحبس.