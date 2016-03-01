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وزير الخارجية الكويتي: حريصون على تعميق التعاون وزيادة الاستثمارات في مصر

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وزير الخارجية الكويتي: حريصون على تعميق التعاون وزيادة الاستثمارات في مصر وزير الخارجية الكويتي: حريصون على تعميق التعاون وزيادة الاستثمارات في مصر

ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، وزير العدل المستشار أحمد الزند بحضور وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية يعقوب عبدالمحسن الصانع والسفير المصري لدي الكويت ياسر عاطف.

وقال السفير المصري، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن وزير الخارجية الكويتي أكد خلال اللقاء -الذي عقد في مقر مجلس الأمة الكويتي- اهتمام بلاده بتعميق التعاون مع وزيادة الاستثمارات الكويتية بها.

وأضاف عاطف أن وزير الخارجية الكويتي أعرب عن سعادته برئاسة الجانب الكويتي خلال اجتماعات اللجنة المشتركة العليا بين البلدين والتي عقدت بالقاهرة برئاسته مع وزير الخارجية سامح شكري، مؤكدًا تميز العلاقات التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كان المستشار احمد الزند وزير العدل المصري قد وصل إلى الكويت، مساء أمس الأول على رأس وفد قضائي رفيع المستوى، في زيارة تستغرق عدة أيام، لبحث سبل دعم العلاقات بين البلدين، كما وقع المستشار الزند أمس اتفاقية للتعاون القضائي والقانوني بالأحرف الأولى مع نظيره الكويتي.

أ ش أ

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