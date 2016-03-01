القبض على تشكيل عصابى تخصص فى تجارة الهيروين بأسيوط

ألقت إدارة مكافحة المخدرات بأسيوط برئاسة اللواء محب حمزة، مدير الإدارة، والعقيد منتصر العادلى، وكيل إدارة المكافحة، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى ترويج مخدر الهيروين.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من اللواء محب حمزة، يفيد بتمكن الرائد محمد صلاح من ضبط "علاء.س"، بالمعاش، و"محمد.س" مشرف مبيعات بشركة مواد غذائية، و"محمد.ع" مشرف أمن بجامعة أسيوط، و"سلمى.ع" عاطلة، وبحوزتهم 104 لفافات، و6 سرنجات هيروين و3 قطع كبيرة وميزان حساس و3 هواتف محمول، و530 جنيهًا، بعد ورود معلومات لمكافحة عن نشاطهم الاتجارى وترويج الهيروين داخل محافظة أسيوط كما تمكن الرائد شهاب جابر، معاون بمكافحة المخدرات، من ضبط "أحمد.ع" مجند أمن مركزى وبحوزته نصف فرش حشيش و5 علب تامول أثناء ترويجهم على المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة.