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محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن محمد الظنحاني

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محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن محمد الظنحاني محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن محمد الظنحاني

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى القوات المسلحة واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن محمد راشد علي الظنحاني الذي استشهد ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل في اليمن بقيادة المملكة العربية الشقيقة.

وأعرب سموه خلال زيارته اليوم لمجلس العزاء في منطقة قدفع في الفجيرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد محمد راشد علي الظنحاني .. داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم  أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأحاديث الودية مع والد الشهيد وذويه مؤكدا سموه أن أبناء الإمارات كما عهدناهم رجال مواقف وقت الشدائد والتحديات أبطالا في ساحات العز والشرف حملوا أرواحهم على أكفهم فداء لوطنهم وأمتهم فكانوا عند حسن الظن وأكثر.

وقال سموه إن دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها وقيادتها فخورون بأبطالها وعطائهم وتضحياتهم وشجاعتهم التي أشار اليها البعيد قبل القريب وإن الوطن محظوظ بهذه الكوكبة الغالية من شباب الوطن التي أثبتت كفاءتها وجدارتها وقدرتها على البذل والعطاء والتصدي للتحديات والتغلب عليها وأضاف سموه إن مستقبلنا بإذن الله مشرق بسواعد أبنائنا وبناتنا الذي يقدمون أروع الأمثلة في العمل والتفاني والتضحية لأجل الوطن وعزته.

رافق سموه خلال أداء واجب العزاء معالي اللواء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس جهاز أمن الدولة وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة حميد الشمري الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والخدمات الهندسية في شركة "مبادلة".

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