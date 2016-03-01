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بالصور.. انطلاق حملة "أخلاقنا" بدمنهور بمشاركة محافظ البحيرة

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بالصور.. انطلاق حملة "أخلاقنا" بدمنهور بمشاركة محافظ البحيرة بالصور.. انطلاق حملة "أخلاقنا" بدمنهور بمشاركة محافظ البحيرة
نظمت اليوم مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بالتعاون مع مؤسسة العصر احتفالية مميزه بالصالة المغطاة بمدينة دمنهور وذلك ضمن فاعليات الحملة القومية للتوعية بالأخلاق" أخلاقنا".

شارك فى الاحتفالية الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة وخالد ابو الريش وكيل وزارة الشباب والرياضة ومحمود ابو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة

واللواء فتحي عبد الغني السكرتير العام لمحافظة البحيرة بالإضافة إلى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

يذكر أن حملة أخلاقنا تم تدشينها على مستوى الجمهورية وتستمر حتى شهر أبريل المقبل بقيادة الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق ومشاركة نجوم الفن والسياسة وتهدف إلى التاكيد على الأخلاق والقيم داخل المجتمع والقاء الضوء على النماذج الايجابية للشعب المصرى.

وتضمن انشطة الحملة اقامة فاعليات رياضية وثقافية وفنية بمختلف النوادى ومراكز الشباب بالإضافة إلى تواصل مستمر مع الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

فاعليات الحملة القومية للتوعية (1)

فاعليات الحملة القومية للتوعية (2)

فاعليات الحملة القومية للتوعية (3)

فاعليات الحملة القومية للتوعية (4)

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