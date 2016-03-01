رئيس جامعة سوهاج يتفقد عملية ترميم الكوبرى الجديد

تفقد الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس جامعة سوهاج اليوم، عملية ترميم كوبري طريق جامعة سوهاج الجديدة، عقب تعرضه لإنهيار جزئي مطلع شهر فبراير الجاري طالت أجزاء ليست قليلة منه، الأمر الذي أدى لإغلاقه أمام المارة لإعادة ترميمه قبل افتتاحه للمرة الثانية أمام المارة.

وخلال جولته تحدث رئيس الجامعة لأحد مهندسي التنفيذ بالموقع، مستفسراً عن الفترة الزمنية للإنتهاء من جميع عمليات الترميم، حتى يتسنى عودة الطلاب لمقر كلياتهم بالجامعة الجديدة قبل أداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني التي توافق شهر مايو المقبل مشيراً الى أن المقر القديم أصبح مكدس بأعداد كبيرة من الطلاب.

وأكد مهندس الموقع، أن الانتهاء من جميع الأعمال سيستغرق مدة شهر إضافية بخلاف الفترة الزمنية المعلن عنها سلفاً تنتهي بمنتصف ابريل المقبل، لتركيب 120 خازوق من الجهتين الشمالية والجنوبية للكوبري، مشيراً إلى أن معدل العمل مستمر على مدار الساعة.

وأضاف نور الدين أن متابعتنا لعمليات الترميم تأتي في إطار ودي، حيث أنها ليس من أختصاصنا بقدر الإطمئنان على معدل العمل قبل حلول اختبارات الفصل الدراسي الثاني للكليات بالجامعة الجديدة.

يذكر أن رئيس الجامعة عرض على مهندس الموقع أي مساعدة للتواصل مع جميع الجهات الرسمية من أجل الإنتهاء من عمليات الإصلاح على الوجه الأكمل، كون جامعة سوهاج الجديدة أحد أركان المشروع القومي لمحافظة سوهاج، والتي من المتوقع أن يفتتحها مسؤول كبير خلال الفترة المقبلة.