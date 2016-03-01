محافظ الإسماعيلية يوافق على إقامة 5 مشروعات جديدة بتكلفة 16 مليون دولار

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أنه تم الموافقة على أقامة عدد خمسة مشروعات استثمارية جديدة بالمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالإسماعيلية تصل تكلفتها الاستثمارية إلى 16 مليون دولار وتقام على مساحة اجمالية قدرها 7512 مترا مربعا وتتيح نحو 540 فرصة عمل مباشرة ونحو 1200 فرصة عمل غير مباشرة بالمواقع العملية التابعة لتلك المشروعات .

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الإسماعيلية لجلسة الإجتماع الدورى لمجلس إدارة المنطقة الحرة والتى عقدت بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد والمحاسب أسامة طلبة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة للإستثمار وأعضاء مجلس إدارة المنطقة.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذى للمشروعات القائمة بالمنطقة والمشروعات الجديدة المزمع أنشاؤها خلال تلك الفترة وسبل دفع عجلة العمل بها.

ومن جهته، أشار مدير عام المنطقة الحرة إلى أن المشروعات التى تم الموافقة عليها تشتمل عدد 4 مشروعات للخدمات البترولية لتقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف وصيانة معدات الحفر والمضخات البترولية وحفر آبار المياه والآبار الغير عميقة اللازمة لأغراض البترول وخدمات البحث والتنقيب عن المعادن ودراسة التربة وقياسات أعماق الحفر كما تشمل مشروع صناعى لتصنيع وتجميع الأجهزة والمستلزمات المعملية الطبية من الكواشف المعملية والأنابيب المفرغة الهواء إضافة إلى التعبئة والتغليف.

وأضاف مدير عام المنطقة أنه تم الموافقة على تأجير عدد 2 وحدة بمجمع الخدمات لإقامة مشروعين أحدهما لإحدى شركات التأمين والآخر لإحدى شركات معدات الإطفاء.

كما تم خلال الاجتماع الموافقة على إلغاء قرارات التخصيص وسحب الأرض المخصصة لأحد المشروعات بالمنطقة لعدم الالتزام بالجديدة فى تنفيذ المشروع.

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