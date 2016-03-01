سيرجى لافروف: قوافل قادمة من تركيا لتزويد المعارضة فى سوريا بالسلاح

>قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إن قوافل تدخل سوريا التى مزقتها الحرب من تركيا المجاورة لتزويد الجماعات المعارضة المقاتلة بالسلاح، ودعا لإغلاق الحدود.

قال لافروف فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف اليوم الثلاثاء إن "العصابات تلقت الأسلحة عبر هذه الحدود، بما فى ذلك من القوافل الإنسانية." روسيا وهى حليف للرئيس السورى لديها علاقات متوترة مع تركيا فى الأشهر الأخيرة.

كان لافروف قد قال فى وقت سابق فى مؤتمر نزع السلاح "إن معلومات أظهرت أن "الجماعات الإرهابية" لديها المواصفات التقنية والمنشآت اللازمة لصنع أسلحة الكيميائية، واستعانت بمتخصصين ذوى معرفة بكيفية صناعة الأسلحة الكيميائية، دفعت روسيا والولايات المتحدة الأسبوع

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