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فرقة فرسان الشرق تقدم عرض «الوالى» يومى الأربعاء والخميس بالأوبرا

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فرقة فرسان الشرق تقدم عرض «الوالى» يومى الأربعاء والخميس بالأوبرا فرقة فرسان الشرق تقدم عرض «الوالى» يومى الأربعاء والخميس بالأوبرا

تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث والرقص المعاصر احدث عروضها الفنية ” الوالى” ،وذلك من العرضين المقررإقامتهما  فى الثامنة مساء الاربعاء ، الخميس 2 ، 3 مارس على المسرح الكبير

العرض صممه بوستره الدعائى الفنان مصطفى عوض، ومن أخراج طارق حسن،ويناول من خلال فصلين ،الفترة ما بين عامى 1804 -  1849  ،خلال تولى محمد على حكم ،ويجسد العديد من التحديات التى واجهت الشعب خلال تلك الفترة ونجاحه فى هزيمتها وبناء مصر الحديثة .

و يقول المصمم والمخرج طارق حسن، ان العرض رسالة الى جميع المصريين، ومحاولة لابراز الصورة المشرقة لاصرار الاجداد على النهوض بالوطن ،من خلال الاقتداء بعزيمتهم التى نجحت رغم الصعوبات فى الانتصار، وتحقيق احلام كانت حينئذ صعبة المنال.

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